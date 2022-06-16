Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.



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