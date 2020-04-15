YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de tıbbi malzeme fırsatçısı gözaltına alındı

Kırşehir’de tıbbi malzeme fırsatçısı gözaltına alındı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi malzemeleri toplayıp fahiş fiyatlara satan bir kişi göz altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi malzemelerin toplanması ile ilgili iki şirkete yapılan operasyonların ardından, başka bir firmayla ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir’de, Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi malzemeleri toplayıp fahiş fiyatlara satan bir kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi malzemelerin toplanması ile ilgili iki şirkete yapılan operasyonların ardından, başka bir firmayla ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışma başlattı. Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri ambalaj ve çeşitli tüketim ürünleri satılan iş yerinde stoklanmış çok sayıda tıbbi maske, eldiven, kolonya, dezenfektan, tıbbi kıyafet ve hijyen ürünleri ele geçirdi.

Piyasadan topladığı maske, eldiven, kolonya, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyattan sattığı iddia edilen Y.D., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan "Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar
PARTNERSporsuz asla yaşayamıyorlarSporsuz asla yaşayamıyorlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Kırşehir Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
05:59
Öğle
12:48
İkindi
16:30
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Lale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çiçekdağı kaymakamı vatandaşa maske dağıttı

Çiçekdağı kaymakamı vatandaşa maske dağıttı

Kırşehir AK Parti milletvekili Kendirli: “Ekonomik istikrar paketi köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadı”

Kırşehir AK Parti milletvekili Kendirli: “Ekonomik istikrar paketi köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadı”

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.