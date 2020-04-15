Kırşehir’de tıbbi malzeme fırsatçısı gözaltına alındı

Kırşehir’de, Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi malzemeleri toplayıp fahiş fiyatlara satan bir kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi malzemelerin toplanması ile ilgili iki şirkete yapılan operasyonların ardından, başka bir firmayla ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışma başlattı. Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri ambalaj ve çeşitli tüketim ürünleri satılan iş yerinde stoklanmış çok sayıda tıbbi maske, eldiven, kolonya, dezenfektan, tıbbi kıyafet ve hijyen ürünleri ele geçirdi.

Piyasadan topladığı maske, eldiven, kolonya, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyattan sattığı iddia edilen Y.D., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan "Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

