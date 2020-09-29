Kırşehir’de trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, İstanbul’dan Ağrı’ya giden Yasin Acar (39) yönetimindeki 34 DU 0625 plakalı otomobilin, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Orta refüje devrilen otomobilde sürücü Yasin Acar, yaşamını yitirdi, Araçta bulunan Y.A. ise ağır yaralandı. Yaralı Y.A., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

