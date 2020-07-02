Kırşehir’de Traktörle Tır Çarpıştı 2 yaralı

Kırşehir’de, tır ile traktörün çarpıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İ. K., idaresindeki 38 JR 603 tır, Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında Ç.P., yönetimindeki 01 RK 885 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, buğday ekili tarlaya devrildi. Tır da bulunan elektrik kablolarının saçıldığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma bölgede kaza ile ilgili inceleme başlattı.

