Kırşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kırşehir istikametine seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 06 P 8140 plakalı otomobil, Kaman ilçesi çevre yolunda aynı yönde ilerleyen E.E'nin kullandığı 06 TK 674 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, 06 P 8140 plakalı araç devrildi, diğer otomobilin sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Sürücüsü belirlenemeyen 50 FP 886 plakalı otomobil de devrilen araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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