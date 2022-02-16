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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

16.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözalatına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 720 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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