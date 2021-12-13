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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

13.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 341 gram maddesi buldu.

Gözaltına alınan sürücü O.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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