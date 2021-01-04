Kırşehir’de vahşetin ardından genç Vildan, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Vildan İ., son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ablası tarafından alınan Vildan İ., Kaman ilçesine de ablası gözetiminde getirildi. Hacı Pınar Mahallesi mezarlığına defnedilen Vildan İ.’nin cenaze namazını ise belediye görevlileri kıldı.

Osman Ç. ve Vildan İ.’nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiş, adliyeye sevk edilen 8 kişi de tutuklanmıştı.

