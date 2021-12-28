Kırşehir'de yaralı köpek tedavi edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaralı köpek, jandarma ekiplerinin yardımıyla tedavi edilerek bakıma alındı.

Çiçekdağı ilçesinde sokakta ayağı yaralı köpeği görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, aldıkları köpeği Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Ayağında yara ve ödem oluştuğu belirlenen köpek, barınakta tedavi edildi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, jandarma ekibi tarafından getirilen köpeğin merkezde korumaya alındığını söyledi.

Köpeğin ayağının tedavi edildiğini ve antibiyotik uygulandığını belirten Özkan, "Kısırlaştırılan hayvan burada biraz daha bekletildikten sonra alındığı bölgeye bırakılacak." dedi.



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