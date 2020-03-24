YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı

Kırşehir’de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Kırşehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı. Koronavirüs önlemlerinin takibi için il merkezi ve ilçelerde ekipler oluşturan emniyet birimleri çalışma yaptı. Merkez ve ilçelerde oluşturulan ekipler, çalışması yasaklanan iş yerleri ve dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yaptı. 12 ekip ve ilçelerdeki ekipler, 780 işletmeyi denetledi. Yasağa uymayan 65 yaş üstündeki 10 kişiye para cezası uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyorBu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Kırşehir Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:55
İkindi
16:23
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Özkaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

İntihar etmek isterken bayıldı

İntihar etmek isterken bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.