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Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

13.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 85 yaşındaki kadın kaldığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki apartmanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen kadının, apartmanın dördüncü katındaki evinde yalnız yaşayan Bani Çetinbilek olduğu belirlendi.

Çetinbilek'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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