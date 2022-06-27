YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de yaz Kur'an kursunu temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca başlattı

Kırşehir'de yaz Kur'an kursunu temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca başlattı

27.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yaz Kur'an kursunu temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca başlattı

Kırşehir'de yaz Kur'an kursunu temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca başlattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaz Kur'an kurslarının açılışını, temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca yaptı.

Kent merkezinde Kırşehir Müftülüğünün organizasyonunda Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kurslarının açılışı için etkinlik düzenlendi.

Balonlarla süslenen camideki etkinlikte konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, çocukların yaz boyu Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, dini bilgileri öğreneceğini, yeni arkadaşlar edineceğini söyledi.

Yaman, "Çocuklarımızın kültürlerini de öğrenebilmeleri için Nasrettin Hoca'ya, Ahi Evran Veli ve Yunus Emre'ye işaret ettik, 'gelin, çocuklarımız sizi bekliyor' dedik, onlar da koştu, geldi. Hepsi bizim öz kültürümüz, onlar da çocukları çok seviyor. Organizasyonda bize destek olan kuruluş ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz. Bugün çocuklarımız Kur'an, cami, mihrap, minberle buluştu ve Nasrettin Hoca, Ahi Evran Veli ve Yunus Emre ile buluştu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, "Güzel çocuklar camide, güzel çocuklar Kırşehir'de", "Güzel çocuklar Ahi Evran'ın Yunus Emre'nin, Nasrettin Hoca'nın yanında." sloganlarını söyledi.

Öğrenciler, halat çekme oyunu ve çuvalla zıplama yarışı yaptı. Ardından temsili Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca ile din görevlileri halat çekti.

Temsili karakterler çocuklara bilmece sordu, birlikte dua ettiler ve programın sonunda cami bahçesinde çocuklara şeker dağıtıldı.

Ahi Evran'ı temsil eden Şeref Erdoğan, bine yakın öğrenci ile yaz Kur'an kursları açılışını yaptıklarını belirterek, "Çocuklara Ahi Evran, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca'yı gösterdik, çok mutlu oldular. Onlarla oyunlar oynadık, güzel eğlendiler." dedi.

Temsili Nasrettin Hoca Mehmet Albayrak ise Üsküdar'dan Kırşehir'e yaz Kur'an kursu açılışına geldiğini anlatarak, "Kırşehir'deki kursa başlayacak tüm öğrencilerimiz motive olsun diye buradayız. Onlar mutlu oldu, onları mutlu ettiğimiz için biz de sevindik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de şehit ailelerine "bocce" eğitimi verildiKırşehir'de şehit ailelerine "bocce" eğitimi verildi
661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildiYeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:12
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:21
Yatsı
22:05
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.