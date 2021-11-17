Kırşehir'de zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kamyon, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 14 kişi yaralandı.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 50 AK 937 plakalı yolcu minibüsü, Şehitlik Kavşağı yakınında önünde giden S.E'nin kullandığı 40 AAS 616 plakalı otomobile çarptı.

Aynı şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki kamyon da minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.

Yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 11 kişi ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırşehir-Kayseri kara yolunda trafik bir süre aksadı.



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