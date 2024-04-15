Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan köyünde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, bayram tatili döneminde Japon Bahçesi'ne yaklaşık 14 bin, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne ise 1038 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, rengarenk bahçede fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirirken Hollanda'da yaşayan Nevzat Gökmen, AA Muhabirine, daha önce hiç gelmediği Japon Bahçesi'ni ailesiyle birlikte gezdiğini söyledi.

Eşsiz doğa manzarasıyla bölgeye hayran kaldığını vurgulayan Gökmen, "Burayı çok beğendik, çok güzel. Buranın kesinlikle görülmesini isterim. Kaman'ın cevizi meşhur olduğu kadar yeşili yani burasının da meşhur olduğunu fark ettim. Doğal bir ortam, ne ararsanız var. Ağaçlar ilk baharla birlikte yeşil, çiçekler büyümüş. Her yerden gelip burayı kesin görsünler." dedi.

Osman Eraslan da geldiklerinde yoğunlukla karşılaştıklarını, kendileri gibi herkesin ailesiyle burayı görmeye geldiğini dile getirdi.

Bahçenin mevsimin tüm güzelliklerinin barındığını aktaran Eraslan, müzeyi ve Japon bahçesini herkesin gezip görmesini tavsiye etti.

Kırıkkale'den gelen Musa Yılmaz ise sık sık geldikleri mekana arkadaşlarını da getirdiklerini ifade etti.





