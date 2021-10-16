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Kırşehir'deki Japon bahçesi sonbaharla rengarenk görünüme kavuştu

16.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'deki Japon bahçesi sonbaharla rengarenk görünüme kavuştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde, Japonya tarafından 28 yıl önce yaptırılan Prens Mikasa Japon Anı Bahçesi, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından yaptırılan ve Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük bahçelerinden olan Çağırkan köyündeki alanda ağaçlar ve bitkiler sonbaharla rengarenk görünüme kavuştu.

Ağaçların altına dökülmeye başlayan sarı ve turuncu yapraklar da bahçenin güzelliğine ayrı bir renk katıyor. Bahçedeki çağlayan ve suni gölet ile ağaçlar ve çeşitli bitkilerin farklı renklerde görüntüleri, bahçeyi ziyarete gelenlere renk cümbüşü sunuyor.

Kırşehir, Ankara, Konya başta olmak üzere yakın yerlerden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler, rengarenk yaprakların arasında fotoğraf çektirerek bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Kaman ilçesinden bahçeyi ziyarete gelen Hulusi Kara, AA muhabirine, bahçenin en çok sonbahardaki halini sevdiğini belirterek, "Bu mevsim çok daha güzel oluyor. Sarıdan yeşile, kırmızıya kadar renkleri bu mevsimde burada daha iyi görüyoruz." dedi.

Antalya'dan gelen Kadriye Saka da "Çok güzel bir yer. Sonbaharda renkler daha da güzel. Herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip görmesini isterim. Biz Antalya'dan gezmeye geldik." diye konuştu.

Konya'dan ailesiyle gelen 11 yaşındaki Muhammed Talha Koç da yeşil, sarı ve turuncu renklerdeki ağaçlara hayran kaldığını dile getirdi.

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