Kırşehir'den Azerbaycan'a bayraklı destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Azerbaycan'a bayraklı destek verdi.

Kent merkezindeki Ankara ve Atatürk caddelerine Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.

Hizmet binasını ve çevresini Azerbaycan bayraklarıyla donatan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere, haklı mücadelesinde Azerbaycan'a destek verdiklerini söyledi.

Öztürk, "İşgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine kardeş ülke Azerbaycan'ın başlattığı operasyona Kırşehir'den tam destek veriyoruz. Ahi esnafı olarak kardeşimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu hain saldırıyı lanetlemek ve aynı zamanda Azerbaycan'a desteğimizi göstermek amacıyla bayrak astık." diye konuştu.

İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış da parti binasının bulunduğu Ankara Caddesi'ne Türk ve Azerbaycan bayrakları astıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtaracağına inandıklarını vurgulayan Satılmış, "Operasyonda birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan'ın başarıları daim olsun. Bayraklarımızı ana caddelere asarak desteğimizi gösteriyoruz. Dualarımız kardeş ülke Azerbaycan için." ifadelerini kullandı.

Kentte bazı vatandaşların da evlerinin balkonlarına Azerbaycan ve Türk bayrakları astığı görüldü.

