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  4. Kırşehir’e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor

Kırşehir’e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman’ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmaları ile yaniden canlanıyor.Unesco Müzik Şehirleri ağına dahil edilen Kırşehir’de, müzik kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağladığına inanılan Helebiş Gecelerinin ilki 25 Ocak tarihinde NeşetErtaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kırşehir’e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman’ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmaları ile yaniden canlanıyor.
Unesco Müzik Şehirleri ağına dahil edilen Kırşehir’de, müzik kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağladığına inanılan Helebiş Gecelerinin ilki 25 Ocak tarihinde Neşet
Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Gecede, yöresel türküler eşliğinde Kırşehir’e özgü yemekler ikram edilecek.
Helebiş gecelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Merhum Şemsi Yastıman’ın İstanbul’da yaptığını ve geleneği devam ettirdiğini biliyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak kültürümüzde var olan geleneği yeniden canlandırmak üzere organizasyon başlattık. Kırşehir Belediyesi "Kırşehir Evinde" yapacağız. Bürokrasi ve şehir kültürüne katkı sağlayan insanları davet ettik. Kültürün devamlılığını sağlamak adına çalışmalarımız sürecek"dedi.

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