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Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı

10.01.2024 14:04 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesindeki işlerde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı.

Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı

Kızıl, AA muhabirine, tasarladığı aracı, otomobilden çıkma şanzıman ve diferansiyel, su motoru, hurda malzeme kullanarak iş yerinde ürettiğini söyledi.

Saatte 20-25 kilometre hıza ulaşabilen aracını 2 dönümlük bahçesini sürmede ve yük taşımada kullanacağını belirten Kızıl, "Traktörün ismini 'Çağdaş' koydum. Destek bulabilirsem daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum. Bahçemizde römork takarak kullanacağız. İnsan gücünü sıfıra indirmiş olacağız. Bahçe işlerimizi çok hızlı ve konforlu şekilde yapacağız inşallah." dedi

Kızıl'ın tasarladığı traktörü inceleyen site esnafı İsa Çözen de "Genç girişimcilere ve esnafa imkan sunulduğu zaman neler yapabileceğini görmüş olduk. Sanayi sitesindeki diğer esnafa, genç girişimcilere örnek teşkil ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Kırşehir traktör

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