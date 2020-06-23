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Kırşehirli gurbetçi, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Kırşehirli gurbetçi Zehra Demirkalp, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, gurbetçilerin şehirde faaliyet gösteren derneklere karşı duyarlı olmasının engelli bireylerinde evlerinden dışarı çıkmalarında özgüven aşıladığını söyledi.Avkapan, açıklamasında; "Kırşehir’li hemşehrimiz Zehra Demirkalp’in yedi adet tekerlekli sandalye bağışı bizleri mutlu oldu.

Kırşehirli gurbetçi, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu

Almanya’da yaşayan Kırşehirli gurbetçi Zehra Demirkalp, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, gurbetçilerin şehirde faaliyet gösteren derneklere karşı duyarlı olmasının engelli bireylerinde evlerinden dışarı çıkmalarında özgüven aşıladığını söyledi.
Avkapan, açıklamasında; "Kırşehir’li hemşehrimiz Zehra Demirkalp’in yedi adet tekerlekli sandalye bağışı bizleri mutlu oldu. Engelli kardeşlerimizin bireysel hareket etme özgürlüğünü yaşamalarına sebebiyet vermesinden dolayı Almanya’da yaşayan hemşehrimize teşekkürü borç biliriz. Tekerlekli sandalye, yürüme engelliler için lüks bir araç değil günlük hayatını idame edebilecekleri zorunlu bir ihtiyaçtır. Kırşehir de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olup da maddi durumu müsait olmayan binlerce vatandaşımız var"dedi.
Engellilere yönelik her bağışın yaşlı ve engelli bireyde sosyalleşmek ve eve bağımlı kalmamak adına görülüyor. Hibe edilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyacı olanlara ve aracı yenilenmesi gereken engellilere teslim edildi.

Kırşehirli gurbetçi, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu

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