Kırşehirli şehit aileleri, "Bozkırdan Karadeniz'e Kardeşlik Gezisi"nde şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli şehit aileleri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" kapsamında Trabzon'a gezi düzenlendi.

"Bozkırdan Karadeniz'e Kardeşlik Gezisi" adı verilen geziye, dernek üyesi 30 şehit ailesi katıldı.

Şehit aileleri Trabzon gezisi kapsamında ilk olarak şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Ayşe Bülbül ile kucaklaşan ve duygulu anlar yaşayan Kırşehirli şehit aileleri, daha sonra Eren Bülbül'ün kabrine geçerek dua etti. Ayşe Bülbül'e ziyaret anısına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerini kaynaştırmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dernek olarak bugüne kadar şehitlerimizin unutulmaması ve şehit ailelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda terör örgütleri tarafından saldırılar düzenlenmeye başladığına dikkati çeken Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Sürekli büyüyen ve gelişen ülkemize oyun oynamaya çalışan çapulcular son dönemde yine ortaya çıkmaya başladılar. Özellikle Fırat Kalkanı ve Pençe Harekatı bölgelerinde kahraman Mehmetçiklerimize haince saldırılar düzenlenmektedir. Mehmetçiğimiz Suriye'de Irak'ta terör örgütlerinin yok edilmesi için büyük bir mücadele vermektedir. Kırşehirli şehit aileleri olarak her zaman devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerimize sabırlar diliyoruz."

