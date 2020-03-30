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Kırtasiyeciler destek bekliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 30.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kitap ve Kırtasiyeciler Odalarının başkanları yayınladıkları ortak açıklama ile kira ve kredi desteği istedi.

Kitap ve Kırtasiyeciler Odalarının başkanları yayınladıkları ortak açıklama ile kira ve kredi desteği istedi. Üç aylık dönem için çeklere karşılıksız ibaresinin vurulmaması, senetlerin protesto edilmemesi gerektiğini kaydeden oda başkanları, Halkbank’ın kredi kartı desteğinin de nakit kredi olarak esnaf sanatkarlara verilmesini talep etti.
Açıklamaya İzmir Kitap Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir, Ankara Başkanı Ünal Şimşek, İstanbul Başkanı Yavuz Tekçe, Antalya Başkanı Mehmet Bayrak, Erzurum Başkanı Hikmet Karaca, Mersin başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, Konya Başkanı Ramazan Kuşpınar ile Bursa Başkanı Faik Gökay Erbaşin imza koydu.
3 önlem beklentisi
8 ilin oda başkanının telekonferans sistemi ile yaptıkları toplantının sonucunda sektör adına gerekli görülen tedbirler ise şöyle sıralandı: ‘Okullarda eğitime ara verilmesi üyelerimizin işlerini bıçak gibi kesti. Bu durumun yaz aylarına kadar da süreceği tahmin ediliyor ancak sektörün işleri Eylül ayından önce canlanmaz. Sağlık her şeyden önce gelir, alınan tedbirleri destekliyoruz. Ancak üyelerimizin de acil desteklere ihtiyacı bulunuyor.
Halkbank tarafından verilmesi öngörülen destek paketini memnuniyetle karşıladık. Bu kararda esnaf için düşünülen destek limiti 50 bin lira. Bunun yarısı kredi kartı desteği olarak planlanmış durumda. Ancak kredi kartı için düşünülen limitin de nakit kredi desteğine ilave edilmesi, yani 50 bin lira nakit kredinin esnafın sicil durumuna bakılmaksızın, kefalet kooperatiflerine devredilerek ipoteksiz verilmesi, bu şekilde daha kolay ulaşılır hale getirilmesi daha doğru olacaktır.
Aynı şekilde üyelerimiz işyerlerini kapatmış durumda ve yaza kadar da açamayacaklar. Ancak işyerlerinin kiraları donmuyor. Devletin işyeri kira olan üyelerimize kira desteği vermesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu zor dönemde verdiğimiz çekler ve senetlerin sıkıntı yaratmaması için de ek önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Çeklerimize karşılıksız damgası vurulmaması, senetlerimizin protesto edilmemesinin sağlanması için ekonomik kararlar alınmalıdır.’’

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