Kış aylarında da yeterli su tüketilmeli

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, sağlıklı yaşamın "anahtarı" suyun her mevsim yeteri kadar tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bol su içmenin herhangi bir mevsimi olmadığını ve sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyacı kadar sıvı alımı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarında su tüketiminde azalma gözlendiğini, bu durumun vücuda olumsuz etkileri olduğunu anlatan Üstündağ, "Su hayattır" sloganıyla hareket edilmesinin doğru bir davranış olacağını dile getirdi.

Üstündağ, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı alımının sağlıklı bir yaşamın "anahtarı" olduğuna dikkati çekerek "Elbette yaz aylarında su kayıpları artar ve o sebeple su ihtiyacı da artar. Ancak yaz ve kış fark etmeden vücudun suya ihtiyacı vardır. Eğer su alımı azalırsa bundan sadece böbrekler etkilenmez, eklemlerden beyine kadar vücudun bütün fonksiyonları olumsuz etkilenir. Maalesef çocuklarda ve 65 yaş üstü kişilerde su eksikliği çok fazladır. Gerek hareketlerinin bozulması gerekse zihinsel yeteneklerde azalmaya neden olur. Bir çalışmaya göre 65 yaş üstü bireylerin üçte birinin susuz yani dehidrate olduğunu göstermiştir." diye konuştu.