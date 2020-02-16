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Kış aylarında hastalıktan korunmanın yeni yöntemi ‘Ozon Tedavisi’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan ozon tedavi yönteminin özellikle kış aylarında hastalıklardan koruduğunu söyledi.
Son yıllarda kullanımı artan ozon tedavisinin faydaları her geçen gün artıyor. Bir çok hastalıkla mücadelede kullanılan tedavi, özellikle kış aylarında vücut direncini arttırarak, hastalıkların önüne geçiyor. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanan tedavi hakkında konuşan Türkan Tünerir, “Ozon tedavisi son yıllarda çok kullandığımız yöntemlerden birisi. Tamamlayıcı tıp tedavileri arasında en başlarda gelmektedir. En çok faydalandığımız yöntemdir. Ozon tedavisi kış aylarında direnci arttırır. Özellikle vücut direncinin azaldığı ve enfeksiyonların yaygın olduğu durumlarda eskiden antibiyotikler kullanılırdı. Artık antibiyotiklerin virüslere etki etmediği biliniyor. Onun için ozon uygulamaları ile vücudun bağışıklık sistemi güçlendirilerek, gribal enfeksiyonları olmadan yada olduktan sonra hafif atlatılması için kullanıyoruz” dedi.

“3 türlü ozon tedavisi uyguluyoruz”
Tedavinin uygulama yöntemleri hakkında da konuşan Tünerir, şunları söyledi:
“Ozon tedavisi birkaç yöntem ile uygulanıyor. Majör Ozon dediğimiz, hastanın kanını alarak, ozon gazı ile birleştirip tekrar kendisine veriyoruz. Genellikle haftada 3 kez uygulanıyor.Bir diğer yöntem ise, hastanın kanını ozana dayanıklı bir enjektöre alıyoruz. Üzerine ozon gazı çekerek direk kalçadan iğne şeklinde yapıyoruz. Ozon ile ilgili diğer bir yöntem ise, Ozon Sauna uygulamasıdır. Bu yöntemde de ozonun ciltten emilimini sağlıyoruz. Nemli ciltte ozon daha kolay emiliyor. Bu sayede kış hastalıklarından korunmayı sağlıyoruz.”

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