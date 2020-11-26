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Kış aylarının gelmesiyle birlikte devler soğuktan korunmak için havutlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan deve güreşi korona virüs nedeniyle iptal edilirken, deve sahipleri ilerleyen zamanlarda develerini güreş olacakmış gibi hem de develerin soğutan korunması için kıyafetlerini giydirerek sokaklarda gezdirdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, deve güreşlerini de iptal ettirmişti.

Denizli’nin Buldan ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan deve güreşi korona virüs nedeniyle iptal edilirken, deve sahipleri ilerleyen zamanlarda develerini güreş olacakmış gibi hem de develerin soğutan korunması için kıyafetlerini giydirerek sokaklarda gezdirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, deve güreşlerini de iptal ettirmişti. Buldan’da kış aylarının gelmesiyle birlikte güreş develerinin sahipleri festivallerin iptal edilmesine rağmen develerini havutlayarak ilerleyen zamanlarda deve güreşleri olacakmış gibi hazırladılar. Semerlerinin ve kıyafetlerinin giydirilmesi develeri soğuk kış aylarında korurken, develerin görünümünü güzelleştiriyor. Havutları giydirilen develer tüm süslemeleriyle birlikte Buldan sokaklarını dolaşarak boy gösterdi. Buldan’ı turlayan develer özellikle çocukların neşe kaynağı oldu. Yaz boyunca develerin bakımlarını yaptırdıklarını ifade eden deve bakıcısı Yunus İrez “ Biz develerimizi besiye bıraktık ve şuanda hazırlıyoruz. Bu işi yaklaşık 33 senedir yapıyorum. Dedelerimizden kalma ve sürdürmeye çalışıyoruz. Hayvanları seviyoruz ve şuanda hazırlayıp spora başladık” dedi.
“Havut, deveye ayrı bir ihtişam katar”
Korona virüsün atlatılıp deve güreşlerinin başlamasını isteyen deveci Safi İşçioğlu, “29 Ekimde normalde havutlanması lazım. Korona virüs dolayısıyla geciktik ve yeni havutladık. Bu üzerindeki mont gibi havutlamazsak hasta olur. Kültürümüzü elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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