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Kış hazırlıkları sürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, kış mevsiminde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.ASKİM tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi’nde daha önce yaşanan sel olaylarının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Belediye yetkilileri, “Şehrimizde yoğun yağışların neden olduğu aşırı göllenme problemi yaşanan yerlere müdahale etmeye devam ediyoruz.

Adıyaman Belediyesi, kış mevsiminde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.
ASKİM tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi’nde daha önce yaşanan sel olaylarının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Belediye yetkilileri, “Şehrimizde yoğun yağışların neden olduğu aşırı göllenme problemi yaşanan yerlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Daha önce Atatürk Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirdiğimiz müdahalelerin sonuncusunu Cumhuriyet Mahallesinde yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile bundan sonra meydana gelebilecek aşırı yağışlarda çevreyolunun sel sularına maruz kalmasını engellemeyi amaçladık. Gerçekleştirilen çalışma süresince sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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