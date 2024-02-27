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Kış kuraklığı yaşanan Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede akıyor

AA AA
27.02.2024 10:57
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Kış aylarında yeterli yağışın düşmediği Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede akıyor.

Bölgenin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne'deki kuraklık nedeniyle mevsim normallerinin altına düştü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü istasyonunda yapılan son ölçümde Meriç'in debisi saniyede 42 metreküp olarak belirlendi.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç'in yatağındaki bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı. Kum adacıkları kuşların uğrak yeri oldu.

Tunca'nın debisi de saniyede 4 metreküp olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

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