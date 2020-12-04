Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde ’Kış Lastiği Denetimi’ uygulaması yaptı. Jandarma Trafik Timleri Kış lastiği takmayan 63 araca 44 bin 503 TL. ceza uygularken, 22 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla il genelinde “Kış Lastiği Denetimi” faaliyeti icra ettiler. Jandarma Trafik Timleri Kış lastiği denetimleri esnasında bin518 aracı kontrol ederken, 63 araca 44 bin 503 TL idari para cezası uyguladı ve 22 aracı trafikten men ettiler.

