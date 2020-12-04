YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza

Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde ’Kış Lastiği Denetimi’ uygulaması yaptı.

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde ’Kış Lastiği Denetimi’ uygulaması yaptı. Jandarma Trafik Timleri Kış lastiği takmayan 63 araca 44 bin 503 TL. ceza uygularken, 22 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla il genelinde “Kış Lastiği Denetimi” faaliyeti icra ettiler. Jandarma Trafik Timleri Kış lastiği denetimleri esnasında bin518 aracı kontrol ederken, 63 araca 44 bin 503 TL idari para cezası uyguladı ve 22 aracı trafikten men ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:06
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.