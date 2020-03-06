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Kış okulları için başvurular yeninden başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kış okullarının ikinci etap kayıt işlemleri başladı.

Kış okulları için başvurular yeninden başladı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kış okullarının ikinci etap kayıt işlemleri başladı. Altı farklı kategoride açılan kış okulları, 8-12 yaş çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.
Spor alanında okçuluk, tekvando ve futbol, müzikte ise piyano, keman ve gitar kursları için başvurular alınmaya başladı. Kış okullarına kayıt için http://kayit.suleymanpasa.bel.tr/kisokullari/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurmak yeterli.
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu okullar, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı boyunca devam edecek.

Kış okulları için başvurular yeninden başladı

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