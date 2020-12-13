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Kış öncesi paletli ambulanslar hazır

MALATYA HABERLERİ  | 13.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ, Arapgir ve Pütürge ilçeleri ağırlıklı olarak kışın karda yaşanan yol kapanmalarında imdada yetişen paletli ambulanslar hizmete hazırlandı.Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanmasında kullanılan paletli ambulansların yeni kış sezonu için hazır haline getirildiği belirtilerek, "Kış aylarında Akçadağ, Arapgir ve Pütürge ilçelerimizde ve merkezde hizmet veren 4 adet paletli ambulansların kış hazırlığı kapsamında bakım, onarımı yapıldı ve paletlerin takılması tamamlanarak 7/24 hizmete hazır hale getirildi" denildi.Özellikle Pütürge ilçesinde yaşanan kar ve tipi nedeniyle her yıl sıkıntı yaşanıp, acil hastalar olduğunda paletli ambulanslar hastaları hastaneye yetiştirmede devreye giriyor.

Malatya’nın Akçadağ, Arapgir ve Pütürge ilçeleri ağırlıklı olarak kışın karda yaşanan yol kapanmalarında imdada yetişen paletli ambulanslar hizmete hazırlandı.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanmasında kullanılan paletli ambulansların yeni kış sezonu için hazır haline getirildiği belirtilerek, "Kış aylarında Akçadağ, Arapgir ve Pütürge ilçelerimizde ve merkezde hizmet veren 4 adet paletli ambulansların kış hazırlığı kapsamında bakım, onarımı yapıldı ve paletlerin takılması tamamlanarak 7/24 hizmete hazır hale getirildi" denildi.
Özellikle Pütürge ilçesinde yaşanan kar ve tipi nedeniyle her yıl sıkıntı yaşanıp, acil hastalar olduğunda paletli ambulanslar hastaları hastaneye yetiştirmede devreye giriyor.

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