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Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı.Türkiye genelinde en çok kar yağışına sahne olan Hakkari’de tonlarca kar ve çöp yığını kamyonlarla kent dışını çıkartıldı.

Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı.
Türkiye genelinde en çok kar yağışına sahne olan Hakkari’de tonlarca kar ve çöp yığını kamyonlarla kent dışını çıkartıldı. Cadde ve sokaklar çöplerden arındırılarak tazyikli suya yıkandı. Koronavirüse karşı cadde ve sokaklar ile ve hatta park halindeki haraçlar bile dezenfekten geçirildi. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu ekiplerin başında biran olsun ayrılmayarak ellerine kürek ve bazen de itfaiye hortumu alarak çalışmalara destek verdiler. Dekoratif ve özel aydınlatmalı korkuluklar, desenli yürüyüş yolları ve prestij caddeler çalışmalarıyla kent merkezi güzel bir görünüme kavuşan Hakkari’nin gün geçtikçe güzelleştiğini belirten vatandaşlar bu çalışmalardan dolayı ilin yetkililerine teşekkür ettiler. Sabah saatlerinde 4 ayrı noktadan çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerinin geceli gündüzlü olarak cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadığını ifade eden vatandaşlar, ”Belediye ekipleri cadde ve kaldırımların yanı sıra esnafların kepenklerini de tazyikli suyla yık yıkadı. Tarihte ilk defa kış aylarında Hakkari’de batıyı aratmayan güzel görüntüler yaşanıyor. Bazen caddelerde yürürken, kendimizi batı illerinde hissediyoruz” şeklinde konuştular.

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