Kış şartlarında zorluk yaşayan çocuklara destek

Sen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısı ile Düzce’de bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kış şartlarında yaşayan çocuklara destek verilecek.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile Düzce Memur-Sen yardım kampanyası başlattı. Kış şartlarında zorluk yaşayan çocuklara ulaşmak için şimdi destek zamanı sloganı ile yola çıkan Düzce Memur-Sen, yardım kampanyası ile çocuklara bot, mont, atkı, bere gibi yardımlarda bulunacak. Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi yaptığı açıklamada: “ 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında bir yardım kuruluşunun başlattığı kampanyaya Düzce’den destek veriyoruz. Rotamız iyilik yükümüz insanlık diyoruz. Çocuklar başta olmak üzere herkesin insanca haklara sahip olabilmesi için rotamız iyilik, yükümüzde insanlık var. 81 ilden tırlarla yola çıkılacak. Bizde Düzce’de bu yardıma destek vermek için Düzce Memur-Sen olarak kampanya başlattık. Kış şartlarında zorluk yaşayan kardeşlerimize şimdi daha fazla destek zamanı” ifadelerinde bulundu.

