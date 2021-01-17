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Kış şartlarının ağırlaştığı Akdağ’da yaban hayatı unutulmadı

17.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine sınırlarında kalan Akdağ Tabiat Parkı’nda protokol üyeleri ve gönüllü hayvan severler tarafından ağırlaşan kış şartlarından dolayı yem bulmakta zorlanan yılkı atları başta olmak üzere yaban hayvanları için yem bırakıldı.Yoğun kar yağışı ile birlikte Akdağ beyaza bürünürken, protokol üyeleri ve bir grup hayvan sever yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için harekete geçti.Sandıklı kaymakamı Eflatun can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, jandarma personeli ve hayvan severler Akdağ’a yem bırakmaya gitti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine sınırlarında kalan Akdağ Tabiat Parkı’nda protokol üyeleri ve gönüllü hayvan severler tarafından ağırlaşan kış şartlarından dolayı yem bulmakta zorlanan yılkı atları başta olmak üzere yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Yoğun kar yağışı ile birlikte Akdağ beyaza bürünürken, protokol üyeleri ve bir grup hayvan sever yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için harekete geçti.
Sandıklı kaymakamı Eflatun can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, jandarma personeli ve hayvan severler Akdağ’a yem bırakmaya gitti. Yemleme çalışması sonrası konuşan Kaymakam Tortop, “Kış mevsimiyle birlikte beyaza bürünen, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla doğa harikası Akdağ Tabiat Parkında yaşayan yaban hayvanlarımızı unutmadık. Belediye Başkanımız , Jandarma Komutanımız ve ilgili müdürlerimiz ile birlikte yemlerini doğaya bıraktık. Akdağ’da yılkı atları ,kızıl geyikler , tavşan , ördek , kaz başta olmak üzere bir çok canlı barınıyor ağırlaşan kış şartlarında onlara destek olmaya çalıştık” dedi.

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