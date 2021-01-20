YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kış sporlarında Honor Watch GS Pro hayatı kolaylaştırıyor

Kış sporlarında Honor Watch GS Pro hayatı kolaylaştırıyor

20.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile Bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi farklı birçok özelliğe sahip olan Honor Watch GS Pro, kışın keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarmak isteyenler için de hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Honor Watch GS Pro, kayak ya da snowboardla ilgilenenlerin ilgisi çekecek özelleştirilmiş egzersiz takibi özelliğiyle kış sporları keyfini artırıyor ve çift uydu konumlandırma sistemiyle de yolun bulunmasını sağlıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, kayak merkezlerinin hareketlendiği şu günlerde popüler akıllı saati Honor Watch GS Pro'yla kış sporu meraklılarının da favorisi olmayı sürdürüyor.

25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile Bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi farklı birçok özelliğe sahip olan Honor Watch GS Pro, kışın keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarmak isteyenler için de hayatı kolaylaştırıyor.

Kayak macerasına eşlik etmek için tasarlanan Honor Watch GS Pro, özelleştirilmiş kayak modları barındırıyor.

14 farklı askeri MIL-STD-810G testini geçen ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Watch GS Pro, bu sayede kar macerasına eşlik etmeye hazır.

Kayak, snowboard ve kır kayağının da dahil olduğu 100'den fazla farklı spor aktivitesini takip edebilen Honor Watch GS Pro, Kayak ve Snowboard modunda kalp ritminizi, yakılan kalori oranını, yaptığınız tur sayısını, antrenman süresini ve kayılan toplam mesafeyi takip ediyor.

Maksimum kayma hızınızı gösteren akıllı saat, yamaçların zorluğuyla ilgili de size bilgi veriyor. Kır kayağı modunda ise bunlara ek olarak ortalama kayma hızını, tırmanış mesafesini ve yüksekliği de ölçüyor.

Honor Watch GS Pro'da yer alan yükseklikölçer, barometre ve pusula, konumunuz ve çevreyle ilgili anlık hızlı bilgi almanızı sağlıyor.

GPS sistemine ek olarak GLONASS sistemiyle çok daha detaylı bir uydu konumlandırması sunan Watch GS Pro, içerisinde yer alan ve bu iki sistemi kullanan Rotadan Dönüş fonksiyonuyla da başladığınız noktaya geri dönebilmenize imkan veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Derin Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

ECHO Summit'te "online ticaret" masaya yatırıldı

ECHO Summit'te "online ticaret" masaya yatırıldı

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sultangazi Belediyesi’nden ikram çeşmesi

Sultangazi Belediyesi’nden ikram çeşmesi

Küçükçekmece’de 1970 model bakkal sergisi

Küçükçekmece’de 1970 model bakkal sergisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.