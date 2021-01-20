Kış sporlarında Honor Watch GS Pro hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Honor Watch GS Pro, kayak ya da snowboardla ilgilenenlerin ilgisi çekecek özelleştirilmiş egzersiz takibi özelliğiyle kış sporları keyfini artırıyor ve çift uydu konumlandırma sistemiyle de yolun bulunmasını sağlıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, kayak merkezlerinin hareketlendiği şu günlerde popüler akıllı saati Honor Watch GS Pro'yla kış sporu meraklılarının da favorisi olmayı sürdürüyor.

25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile Bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi farklı birçok özelliğe sahip olan Honor Watch GS Pro, kışın keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarmak isteyenler için de hayatı kolaylaştırıyor.

Kayak macerasına eşlik etmek için tasarlanan Honor Watch GS Pro, özelleştirilmiş kayak modları barındırıyor.

14 farklı askeri MIL-STD-810G testini geçen ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Watch GS Pro, bu sayede kar macerasına eşlik etmeye hazır.

Kayak, snowboard ve kır kayağının da dahil olduğu 100'den fazla farklı spor aktivitesini takip edebilen Honor Watch GS Pro, Kayak ve Snowboard modunda kalp ritminizi, yakılan kalori oranını, yaptığınız tur sayısını, antrenman süresini ve kayılan toplam mesafeyi takip ediyor.