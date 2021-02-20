Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kars’ta 1 Şubat’ta başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı.

Kars’ta 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat Alanı’nda yapılan tatbikata katılan ve Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinden çeşitli seviyelerdeki birliklerinden gelen 66 asker yapılan törenle evlerine gönderildi.

14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninde Tugay Komutanı Tuğgenaral Özgür Nuhut, Azerbaycanlı askerlere plaket takdim etti.

Azerbaycanlı askerler daha sonra Kars’tan Azerbaycan’a gönderildi.

“Kış 2021 Tatbikatı”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, Kars’ta icra edildi. 66’sı Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinden bin 268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.

Tatbikatta TSK’nın envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi. Birleşik ve müşterek harekatın yapılması konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamanın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemenin, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmenin amaçlandığı tatbikatta ayrıca kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek, beka kabiliyetini artırmak ve komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak hedeflendi.

‘Kış 2021 Tatbikatı’nda üzerinden aşma faaliyeti, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, havadan helikopter, karadan ise ambulans ve kar üstü araçla yaralı tahliye edilmesi de gerçekleştirildi.

