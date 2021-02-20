YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

20.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 1 Şubat’ta başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı.Kars’ta 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat Alanı’nda yapılan tatbikata katılan ve Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinden çeşitli seviyelerdeki birliklerinden gelen 66 asker yapılan törenle evlerine gönderildi.14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninde Tugay Komutanı Tuğgenaral Özgür Nuhut, Azerbaycanlı askerlere plaket takdim etti.Azerbaycanlı askerler daha sonra Kars’tan Azerbaycan’a gönderildi.“Kış 2021 Tatbikatı”Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, Kars’ta icra edildi.

Kars’ta 1 Şubat’ta başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı.
Kars’ta 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat Alanı’nda yapılan tatbikata katılan ve Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinden çeşitli seviyelerdeki birliklerinden gelen 66 asker yapılan törenle evlerine gönderildi.
14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninde Tugay Komutanı Tuğgenaral Özgür Nuhut, Azerbaycanlı askerlere plaket takdim etti.
Azerbaycanlı askerler daha sonra Kars’tan Azerbaycan’a gönderildi.
“Kış 2021 Tatbikatı”
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, Kars’ta icra edildi. 66’sı Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinden bin 268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.
Tatbikatta TSK’nın envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi. Birleşik ve müşterek harekatın yapılması konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamanın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemenin, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmenin amaçlandığı tatbikatta ayrıca kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek, beka kabiliyetini artırmak ve komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak hedeflendi.
‘Kış 2021 Tatbikatı’nda üzerinden aşma faaliyeti, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, havadan helikopter, karadan ise ambulans ve kar üstü araçla yaralı tahliye edilmesi de gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

Kars Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:26
İkindi
15:25
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Kars Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı

Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı

Kars'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı

Kars'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye kaldırıldı

Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.