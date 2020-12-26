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Kış tatili için Palandöken'e gelen Ukraynalı turistler davul zurnayla karşılandı

ERZURUM HABERLERİ  | 26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken: - "Turistlerde herhangi bir Kovid-19 riski bulanmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasında misafirlerimizle şehir turları, kültür turları yapacağız. Hafta içi de yerli ve yabancı misafirlerimiz kayak keyfinin tadını çıkarabilirler"

Kayak tatillerini Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de geçirmek için Erzurum'a gelen Ukraynalı 190 kişilik turist kafilesi, havalimanında davul zurnayla karşılandı.

Erzurum Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken'e turist ilgisi sürüyor.

Kayak merkezindeki 5 yıldızlı oteller, yenilenen mekanik tesisler, bungalov evler ile dik ve uzun pistleriyle turistleri cezbeden kayak merkezi, sezonun ilk turist kafilesini ağırlamaya başladı.

- Yöresel kıyafet giyen Erzurumlularca güllerle karşılandı

Ukrayna'dan direkt uçuşla Erzurum Havalimanına gelen 190 kişilik turist kafilesi, yöresel kıyafetler giyip ellerine gül alan Erzurumlular tarafından davul zurnayla karşılandı.

Havalimanında sağlık personelince ateşleri ölçülen ve daha sonra turizmcilerce konaklayacakları otellere götürülen turistlerin bavulları burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

- "Turistlerde Kovid-19 riski bulunmuyor"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, turistlerin PCR testi yaparak ülkeye giriş yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Turistlerde herhangi bir Kovid-19 riski bulanmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasında misafirlerimizle şehir turları, kültür turları yapacağız. Hafta içi de yerli ve yabancı misafirlerimiz kayak keyfinin tadını çıkarabilirler. Havalimanımız ve kayak merkezimiz Erzurum için çok önemli. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir imkana sahibiz. 15 dakikada havalimanından Palandöken'e giriş sağlanmakta. Havalimanımız bu sene Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra CAT-3A sistemi kurulan 3'üncü yer oldu. Bu sistem sise rağmen uçağın kolay bir şekilde piste inmesini sağlıyor."

Kente gelecek tüm misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını aktaran Özeken, sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

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