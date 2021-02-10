Kış turizminin Doğu Anadolu'daki yeni rotası: Hesarek

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / AYDIN ARIK - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile hizmet veren merkezi, sezonun açıldığı 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 12 bin 500 kişi ziyaret etti.

Kayak merkezini en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ziyaretçiler tercih ediyor. Bazı misafirlerin ilk kez kayakla tanıştığı merkez, kayak ve paraşüt gösterileriyle de her yaştan ziyaretçiye gönlünce eğlenme imkanı sağlıyor.

- "Amacımız en iyi kayak merkezi haline getirmek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin daha da gelişmesi adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.