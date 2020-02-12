"Kış turizminin gözdesi" Erzurum 1 milyonluk hedefi aştı

Kış turizminin gözde kentlerinden Erzurum, geçen yıl 1 milyon turist hedefini aşarak 1 milyon 32 bin 64 turisti ağırladı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarihi ve turistik alanları, kaplıcaları, gözde kayak merkezleri ve yöresel lezzetleri ile her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erzurum'da geçen yıl 1 milyon turist sayısı hedeflendiği aktarıldı.

Özellikle kış mevsiminde kayakseverlerin yoğun rağbet gösterdiği kentteki bu turist sayısı hedefine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihlerinde arasında konaklama ve geceleme yapan yerli ve yabancı turist sayısının Turizm Otomasyon Sistemi'nin verilerine göre 1 milyon 32 bin 64 olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Vali Okay Memiş'in göreve geldiği günden beri üreten bir kent olmayı istediklerini ve 1 milyon turist hedeflediklerini söylediğini ifade etti.

Bazı kişilerin buna inanmadığını belirten Almaz, bu hedefin tutturularak aşıldığını vurguladı.