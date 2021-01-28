Kısa Çalışma Ödeneği için başvurular 31 Ocak’ta sona eriyor

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürü Mustafa Çalış, korona virüs nedeniyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği için son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021 olduğunu belirtti.

İŞKUR Karabük İl Müdürü Mustafa Çalış, korona virüs nedeniyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuru ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını ifade eden Çalış, “Korona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.

31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini kaydeden Çalış, “Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Çalış, işverenlerin kısa çalışma başvurularını e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini hatırlattı.

