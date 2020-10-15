YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı

Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan Menteşe Kısa Mola Merkezinde denetimlerde bulundu ve Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.
Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas ve Fethiye Kısa Mola Merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tekrar hizmete açıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açılan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Kısa Mola Merkezlerinin tekrar faaliyete başlaması ile birlikte engelli bireylere sahip ailelerin de yüzleri tekrar gülmeye başladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan Kısa Mola Merkezinde denetimlerde bulundu. Alınan önlemleri yerinde inceleyen Başkan Gürün, Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.
Kısa Mola merkezlerinde Covid-19 tedbirleri en üst seviyede
Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocukların eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirebilmeleri için Covid-19 tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok tedbirin alındığı Kısa Mola Merkezlerinde Covid-19 önlemleri kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Muğla Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Çimen Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.