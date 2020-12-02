Kısaltılmış mesai ilk etkisini İstanbul trafiğinde gösterdi

Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonrasında devlet kurumlarında kısa mesai uygulamasına geçilmesinin ilk etkisi İstanbul trafiğinde görüldü. Normal zamanlarda 60 dakika süren Büyükçekmece-Bahçelievler arası mesafe 20 dakikaya kadar düştü.

Son günlerde hızla artan Covid-19 vakalarının ardından bir dizi önlemler hayata geçirildi. Bu önlemler kapsamında devlet kurumlarında mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacak. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da Vali Yerlikaya’nın talimatı ile ilk kısa mesai uygulamasına bugüne geçildi. Kısa mesai uygulamasına geçilmesinin ardından ilk etki İstanbul trafiğinde görüldü. Düzenleme öncesi sabah saatlerinde yüzde 60 seviyelerinde görülen trafik yoğunluğu yüzde 30 seviyesine kadar indi. 60 dakikaya yakın süren Büyükçekmece-Bahçelievler arası mesafe ise 20 dakikaya düştü. Düzenleme trafikte seyir halinde olan vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

