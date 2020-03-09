Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, duruşmada her iki sanık hakkındaki birleşen dosyaları okudu.

Kışanak, savunmasında birleşen dosyalarla ilgili avukatlarının bulunduğu mahkeme huzurunda ayrıntılı savunma yapmak istediğini belirtti.

Tuncel ise savunmasında, "Bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda olmak ve bileşen dosyalarla ilgili savunma yapmak istiyorum." dedi.

İddia makamı ise sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.