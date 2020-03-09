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Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, duruşmada her iki sanık hakkındaki birleşen dosyaları okudu.

Kışanak, savunmasında birleşen dosyalarla ilgili avukatlarının bulunduğu mahkeme huzurunda ayrıntılı savunma yapmak istediğini belirtti.

Tuncel ise savunmasında, "Bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda olmak ve bileşen dosyalarla ilgili savunma yapmak istiyorum." dedi.

İddia makamı ise sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıkların bir sonraki duruşmada hazır olmaları halinde mahkemeye getirilmelerine de karar verdi.

Öte yandan duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de takip etti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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Gülten Kışanak Malatya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi Sabahat Tuncel

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