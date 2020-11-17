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Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu

SİVAS HABERLERİ  | 17.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçmiş yıllarda kış aylarının gelmesini iple çeken odun ardiyeleri, doğalgazla birlikte işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşadı.Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Sivas’ta birçok ev ısınma ihtiyacını doğalgazla karşılamaya başladı.

Sivas’ta geçmiş yıllarda kış aylarının gelmesini iple çeken odun ardiyeleri, doğalgazla birlikte işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşadı.
Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Sivas’ta birçok ev ısınma ihtiyacını doğalgazla karşılamaya başladı. Doğalgazın hayatımıza girmesiyle birçok meslekse yok olmaya başladı. Kent merkezinde odun ardiyesi sayıları 20 yıl öncesine oranla yok olma noktasına geldi. Kent merkezi, Gültepe mahallesinde bulunan odun ardiyesinde çalışan Ali Deniz, doğalgazla birlikte oduna rağbetin azaldığını söyledi. Deniz, “Sivas’ta bu işleri yapan yok artık çünkü zahmetli iş. Elemanla, makineyle yapılan iş olduğu için bu işi yapan çok yok. Hemen Hemen birkaç kişi var. Kış öncesi odun sektöründe pek artış yok. Doğalgaz olduğu için sobalı ev yok. Eski işlerin yüzde 10’u yok. Sobada yakmak için odun olanlar geçmişi yüzde 10’u kadar. Eskisinden yüzde 90 düştü işlerimiz. Yüksek katlı binaların hepsi doğalgazlı oldu. Sobalı, kaloriferli, kömürlü olan daireler çok cüzi. O yüzden oduna pek rağbet yok. Odunun tonu 600 Lirayla 800 Lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

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