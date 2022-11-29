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Kışın kar esareti yaşanan köyde, sürülerin kente göçü başladı

29.11.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de kar nedeniyle yolu kapanan Konak köyünde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımını daha iyi şartlarda yapmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sürüleriyle kent merkezine geliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kardan kapanan Hakkari'nin Konak köyünde yaşayanlar, kışı mevsimini sürülerini de getirdikleri kent merkezinde geçiriyor.

Kente 20 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası'nın bulunduğu bölgede yer alan Konak köyüne bağlı Zavite mezrası sakinleri, havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla şehre göç etmeye başladı.

Yaklaşık 40 haneli mezrada yaşayanların büyük bölümü bölgeden ayrılırken, bazı besiciler ise iki gün önce etkili olan kar nedeniyle köy yolu kapanınca mezrada kaldı.

Yaklaşık yarım metre karın bulunduğu bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yolun açılmasıyla mezrada kalan besiciler de küçükbaş hayvanlarıyla Hakkari'ye doğru yola çıktı.

Kent merkezinde kiraladıkları ahırlarda kış boyunca hayvanlarının bakımını yapan besiciler, ilkbaharda yeniden evlerine dönecek.

Konak Köyü Muhtarı Necmettin Ata, AA muhabirine, kış mevsiminde mezra yolunun kardan kapanması nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Köy sakinlerinin ulaşımdan dolayı olumsuzluk yaşamamak adına kışı şehir merkezinde geçirdiğini anlatan Ata, "Hayvanlarımız merkezde kiraladığımız ahırlarda kalacak. Biz gittikten sonra evlerin ve bölgenin güvenliğini sağlamak için köyde 4-5 bekçi kalıyor." dedi.

Köylülerin büyük bölümünün kar yağışı başlamadan mezradan ayrıldığına işaret eden Ata, "Aniden kar yağdı, yolumuz kapandı. Ekipler yolu açtıktan sonra şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Doğma büyüme buralıyız. Dedelerimiz burada yaşamış. Biz de yaşamımızı burada sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Besici Naif Kılıç da sürüyle çıktıkları yolda hayvanları dinlendirerek ilerlediklerine değinerek, "Yaklaşık 220 koyunum var. Kışın bir hazırlık yapmadığımız için köyde durmuyoruz. Geçen sene köyde 6 aile kalmıştı. Bu sene kimse kalmadı. Sadece bekçiler kalıyor." diye konuştu.

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Hakkari kar küçükbaş hayvan

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