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Kışın su sıcaklığı 40 dereceyi bulan Ilıgöl buz tuttu

03.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan ve kışın su sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu göllerden biri olan Ilıgöl, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Dünyanın ikinci büyük Krater Gölü olma özelliğine sahip Nemrut Kalderası’nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan ve kış aylarında bile su sıcaklığı 40 dereceyi bulan Ilıgöl, şimdilerde soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kalderada günlerdir etkili olan soğuk hava dondurucu seviyelere ulaştı. Kalderada kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bünyesinde bulunan Ilıgöl ise soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplandı. Yaklaşık 1,2 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve gerek göl tabanından gerekse gölün çevresinden karışan sıcak sular sebebiyle kış aylarında 40, yaz aylarında ise 60 derece sıcaklığı bulunan Ilıgöl, içerisinde mineral maddenin oldukça yüksek olması ve kükürtlü yapısı ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken, şimdilerde ise buz tutan yüzeyi ile görenleri şaşkına çevirdi.

Kalderayı ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayran kaldı. Gölün yüzeyinde yürüyen vatandaşlar fotoğraf çekerek manzaranın tadını çıkardı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini dile getirerek, “Bizler burayı gezerken dikkatimizi çeken bir olayla karşılaştık. Aslında şu an bulunduğumuz bölge sıcak göl bölgesi. Maalesef soğuk havaların etkisiyle bu göl etkisini yitirmiş ve yüzeyi buz tutmuş. Bizler de fotoğrafçı arkadaşlarla beraber Nemrut’u gezerken bu doğa harikası yeri fotoğraflarken bu görselle karşılaştık. Tabii havanın ne kadar çetin geçtiğini, ne kadar ciddi bir boyut aldığını gördük. Gölün adı sıcak ama şu an maalesef buzlaşmış halde. Bizler de fotoğraf çektik, arkadaşlarla beraber ziyaretimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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