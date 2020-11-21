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Kısıtlama başladı, sokaklar boş kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 21.11.2020 21:49 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Aydın’ın en işlek cadde ve bulvarları boş kaldı.İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 20.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Aydın’ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Aydın’ın en işlek cadde ve bulvarları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 20.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Aydın’ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar sessizleşti. Kısıtlamanın başlayacağı saate dakikalar kala trafik ve insan yoğunluğu gözlenirken, kısıtlamanın başlamasının ardından sokakta sadece devriye atan polis ekipleri kaldı. Kısıtlamasının başlama saati ile birlikte polis ekipleri Efeler kent meydanında uygulama yaparak trafikte olan vatandaşların belgelerini kontrol etti. Kısıtlamaya genel itibari ile riayet eden Aydınlı vatandaşlar Korona virüs vakalarının artışına dikkat çekerek kısıtlama kararlarının yerinde olduğunu ifade ettiler. Bugün 20.00 itibariyle başlayan yasak yarın saat 10.00’da bitecek. 22 Kasım Pazar 20.00’da başlayacak diğer kısıtlama ise 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00’da sona erecek.

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Aydın Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:48
Öğle
12:59
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
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