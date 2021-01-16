YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat

Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat

16.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasınının uygulandığı hafta sonunda Kilis belediyesi tarafından, alt yapı, üst yapı, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyorKilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Özal, Ekrem Çetin, Kazım Karabekir, Doğan Güreş Paşa, Necmettin Erbakan Mahallelerimizde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirilirken Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kilis’in muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasınının uygulandığı hafta sonunda Kilis belediyesi tarafından, alt yapı, üst yapı, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Özal, Ekrem Çetin, Kazım Karabekir, Doğan Güreş Paşa, Necmettin Erbakan Mahallelerimizde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirilirken Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kilis’in muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı. Su İsleri Müdürlüğü tarafından Murtaza, Haci İlyas, İsmet Paşa, Tabakhane, Ekrem Çetin, Yaşar Aktürk, Yavuz Sultan Selim, Necmettin Erbakan, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kent genelinde temizlik, çöp toplama ve dezenfektasyon işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor! En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

Kilis Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:46
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:05

Kilis Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Gamze Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Başkan Ramazan Gaziantep’te temaslarda bulundu

Başkan Ramazan Gaziantep’te temaslarda bulundu

Her mahalleye sosyal tesis

Her mahalleye sosyal tesis

Her mahalleye sosyal tesis

Her mahalleye sosyal tesis

Aile Sağlık merkezlerine tıbbi atık kutusu desteği

Aile Sağlık merkezlerine tıbbi atık kutusu desteği

Kilis’te çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı

Kilis’te çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.