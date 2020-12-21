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Kısıtlama günlerinde yaşlıların eli kolu oldular

SAKARYA HABERLERİ  | 21.12.2020 17:55 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirerek, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.Korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek adına alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte teyakkuza geçen Hendek Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için özveri ve hassasiyetle görev yapıyor.

Kısıtlama günlerinde yaşlıların eli kolu oldular

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirerek, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek adına alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte teyakkuza geçen Hendek Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için özveri ve hassasiyetle görev yapıyor. Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, tek başına yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş üstü ve vatandaşların yardımına koştu. Başkan Turgut Babaoğlu, “Pandemi sürecinin en başından bu yana aziz hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle bu kısıtlama günlerinde kimsenin mağdur olmamasına önem veriyoruz. Vatandaşlarımız 10.00-17.00 saatleri arasında en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler gibi işyerlerinden tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak evinden çıkamayan ya da kısıtlamaya tabi olduğundan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız var. Bu süreçte onları yalnız bırakmıyoruz. Başımızın tacı büyüklerimizin talep ettiği, ilaç ve gıda başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını temin ederek kapılarına kadar ulaştırdık. Bu hizmetimiz hassasiyetle devam edecek” dedi.

Kısıtlama günlerinde yaşlıların eli kolu oldular

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