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Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu olmaması sonrasında vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu uygulanmadı.

Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu olmaması sonrasında vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu uygulanmadı. Vatandaşlar kısıtlama olmaması ve sıcak hava nedeniyle mesire ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği mesire alanlarından birisi de Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesindeki Büğüleyen oldu. Aileleriyle birlikte Büğüleyene gelen vatandaşlar doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
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Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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