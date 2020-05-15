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Kısıtlama öncesi halk pazarında yoğunluk

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala vatandaşlar son alışverişlerini yapmak üzere pazar ve marketlere akın etti.4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sultangazi’deki bir halk pazarına gelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala vatandaşlar son alışverişlerini yapmak üzere pazar ve marketlere akın etti.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sultangazi’deki bir halk pazarına gelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar 4 günlük meyve ve sebze alışverişlerini tek seferde yaparak kendilerini sokağa çıkma kısıtlamasına hazırladı. Sultangazi halk pazarı sorumlusu Ayhan Hafızoğlu “Bugün yoğunluk var tabi. İnsanlar 4 güne göre kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Alışverişlerini ona göre yapıyorlar; ama biz Pazartesi ve Salı saat 10.00’dan 16.00’ya kadar açığız. Yürüme mesafesinde komşularımız gelip alışverişlerini yapabilecekler. Tabi tedbirlerimizi de alıyoruz. İnsanların çok heyecan yapıp sıkıntı etmesine gerek yok” dedi.
Alışverişe gelen vatandaşlardan Songül Tavşancı “Domates, soğan, salatalık aldık. 4 günlük alışverişimizi yaptık” dedi. Murat Özbay ise “Şuan alışveriş yapıyorum. Eksikleri alacağız inşallah. Yoğunluk var şuan” dedi.

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