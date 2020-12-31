YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kısıtlama öncesi trafik denetimleri arttırıldı

Kısıtlama öncesi trafik denetimleri arttırıldı

SİVAS HABERLERİ  | 31.12.2020 17:18 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas’ın Gürün ilçesinde trafik denetimleri arttırıldı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan birçok ili batıya bağlayan Gürün ilçesinde yılbaşı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas’ın Gürün ilçesinde trafik denetimleri arttırıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan birçok ili batıya bağlayan Gürün ilçesinde yılbaşı öncesi trafik denetimleri arttırıldı. Gürün ilçe emniyet müdürlüğü ve bölge trafik denetleme istasyon amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları olmak üzere Kayseri - Malatya karayolunun birkaç noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde izin belgesi, maske ve alkol kontrolü yapıyor. Ekipler, yapılan kontrollerde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

Sivas Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:46
Öğle
12:40
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Çarşı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.